New York Fed imalat endeksinde sert düşüş
ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, ağustosta eksi 31.3 değerine gerileyerek piyasa beklentilerinin aksine sektörde daralma olduğuna işaret etti.
ABD borsasının ana endeksleri, Çin'de beklentilerin altında kalan verilerin ekonomik yavaşlama endişelerini kuvvetlendirmesinin ardından ekside açılmaya hazırlanıyor.
Çin'de perakende satışlar ve sanayi üretimi temmuzda tahminlerin altında büyürken, yeni kullandırılan kredilerin miktarı da beklentilerin altında kaldı.
YATIRIMCILARI ŞAŞIRTTI
Ekonomik veriler Çin'de imalat ve perakende sektörlerinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle temmuzda beklenmedik şekilde yavaşlama kaydedildiğini gösterirken, Çin Merkez Bankası (PBOC) kredi talebini canlandırmak için borçlanma faizini düşürerek yatırımcıları şaşırttı.
TSİ 1600 itibarıyla Dow Jones endeksi vadeli kontratları yüzde 0.61 ekside, S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 0.66 ekside bulunuyor.
Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları da yüzde 0.45 ekside işlem görüyor.
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