New York borsası düşüşle açıldı

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:49

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda verdiği "şahin" mesajların ardından endeksler, yeni haftanın açılışında negatif bir seyir izledi.

Powell, geçen hafta cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, enflasyonla mücadelede geri adım atmayacaklarının, gevşek para politikasına dönüşün yakın zamanda olmayacağının sinyalini vermişti.

"BİRAZ DA ACI VERECEKTİR"

Fiyat istikrarını yeniden sağlamanın biraz zaman alacağını vurgulayan Powell'ın "Daha yüksek faiz oranları, daha yavaş büyüme ve daha yumuşak iş gücü piyasası koşulları enflasyonu düşürürken, hane halkları ve işletmelere biraz da acı verecektir" ifadeleri ise piyasalara sert satış getirmişti.

Powell'ın açıklamaları sonrası para piyasası fiyatlamalarında eylül ayında bankanın 75 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 64,5 olarak tahmin edildi.

Analistler, faiz kararının gelen verilerin toplamına ve gelişen görünüme bağlı olacağının belirtilmesi ile açıklanacak verilerin öneminin arttığını, yeni haftada ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) yanı sıra istihdam raporunun takip edileceğini belirtti.