Kadın Dernekleri Federasyonu’ndan Gülşen’in tutuklanmasına tepki: ‘Boyun eğmedik, eğmeyiz!’

26 Ağustos 2022 Cuma, 01:09

Sanatçı Gülşen'in 4 ay önceki bir konserinde imam hatipliler ile ilgili söylediği sözler, bir anda ülke gündemini değiştirdi. Yandaş medya tarafından aniden dolaşıma sokulan videolardan sonra ünlü şarkıcı Gülşen gözaltına alınarak, jet hızıyla tutuklandı.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu adına Canan Güllü açıklama yayımlayarak karara tepki gösterdi. Açıklamada, “Seçimlere yaklaştığımız bu kritik dönemeçte iktidarın yıllardır beslediği, ülkenin her kanadına zorla dayattığı ve topluma tükettirdiği düşmanlık duygusunun ne kurbanı oluruz ne de ülkeyi boğazına kadar batırdıkları bunca yolsuzluk içinde zavallıca değiştirmeye çalıştıkları gündemin oyuncağı. Kadın hareketi, hiçbir kadını yalnız bırakmadığı gibi Gülşen’in de yanında olacak, kutuplaşmaya karşı çıkacaktır” ifadeleri yer aldı.

İşte açıklamanın tamamı;

"Bugün sanatçı Gülşen’in dört ay önce sarf ettiği sözler üzerine tutuklanması ile Türkiye’de adaletin nasıl bir karanlığa itildiğini tekrar gördük.

Kadın cinayeti faillerinin, tecavüzcülerin, çocuk istismarcılarının ısrarla ve sistematik olarak cezasız bırakıldığı, siyasal İslam çerçevesinde yüreklendirildiği, herkesin iktidarın çıkarına göre ansızın “terörist”, “hain” ilan edilebileceği ve karalanabildiği şu Türkiye gündeminde adalet, çağdaşlık ve demokrasi arayışımızı topyekûn yurttaşlık bilinciyle güçlendirmek ve dayanışarak hedefimize yol almak Türkiye’nin geleceğinin teminatıdır.

Seçimlere yaklaştığımız bu kritik dönemeçte iktidarın yıllardır beslediği, ülkenin her kanadına zorla dayattığı ve topluma tükettirdiği düşmanlık duygusunun ne kurbanı oluruz ne de ülkeyi boğazına kadar batırdıkları bunca yolsuzluk içinde zavallıca değiştirmeye çalıştıkları gündemin oyuncağı.

Kadın hareketi, hiçbir kadını yalnız bırakmadığı gibi Gülşen’in de yanında olacak, kutuplaşmaya karşı çıkacaktır.

Boyun eğmedik, eğmeyiz!

Canan Güllü

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı"