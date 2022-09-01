New York borsası düşüşle açıldı

01 Eylül 2022 Perşembe, 16:54

S&P 500 endeksi yüzde 0,46 azalışla 3.936,73 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,92 kayıpla 11.707,44 puana indi.

Ekonomik yavaşlamaya ilişkin endişeler ve yüksek enflasyon karşısında faizlerin agresif bir şekilde yükseltilmeye devam edeceği beklentileriyle endeksler, yeni ayın ilk işlem gününün açılışında negatif seyrini sürdürdü.

FED TAHMİNİNDE 75 BAZ PUAN AĞIRLIKLI

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin geçen haftadan bu yana "şahin" tonda yaptığı açıklamalar, açıklanan verilerle desteklenince pay piyasası fiyatlamalarında bankanın bu ayki toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali yüzde 74'e yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 27 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi azalarak 232 bine indi.

Piyasa beklentilerinin aksine düşüş göstermeye devam eden ve 9 haftanın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik maaşı başvurularına ilişkin veriler, güçlü iş gücü talebi ve sıkı iş gücü piyasası koşullarıyla tutarlı bir seyir izledi.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği de bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,1 azalarak beklenenden az düşüş gösterdi.

Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyetindeki artış ise yüzde 10,8'den yüzde 10,2'ye revize edildi.