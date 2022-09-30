New York borsası düşüşle açıldı

30 Eylül 2022 Cuma, 17:01

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,35 azalarak 29.123,03 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,19 azalışla 3.633,48 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 kayıpla 10.697,71 puana indi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin devam eden "şahin" açıklamaları ve artan resesyon kaygılarıyla endeksler, haftanın son işlem gününün açılışında negatif seyrini sürdürdü.

Fed'in geçen hafta agresif faiz artırımına gitmesinin ardından yetkililerin gelecek dönemde de yüksek faiz ortamının süreceğine dair "şahin" mesajlar vermesi, piyasalarda risk iştahının düşük kalmasına neden oldu.

Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard, bugün yaptığı açıklamada, enflasyonun yüzde 2 hedefine düşürülmesi için para politikasının bir süre kısıtlayıcı olması gerekeceğini belirterek, para politikası sıkılaşmasında erken çekilmekten kaçınmaya kararlı olduklarını ifade etti. Brainard, "ABD ve yurt dışında enflasyon çok yüksek ve ek enflasyonist şok riski göz ardı edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de enflasyonun yaygın, yüksek ve kalıcı olduğunu belirterek, enflasyonun seyri konusunda hala önemli bir belirsizlik olduğunu kaydetti.

"RESESYONUN EŞİĞİNDE DEĞİLİZ"

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise ek faiz artışlarının gerekli ancak ne kadar ileri gidileceğinin verilere bağlı olduğunu belirtti. En büyük önceliklerinin enflasyonu düşürmek olduğunu vurgulayan Daly, 2023'ün sonunda veya 2024'ün başlarında yüzde 2 enflasyona ulaşmayı umduğunu ifade etti. Ekonominin bir resesyonun eşiğinde olmadığını aktaran Daly, ancak yavaşlaması gerektiğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları, ağustosta yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 6,2 arttı. Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise aynı dönemde aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 4,9'luk artışla beklentileri aştı.

Analistler, kişisel tüketim harcamalarına ilişkin son verilerin fiyat artışlarının hızla devam ettiğini gösterdiğini belirtti.