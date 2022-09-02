New York borsası istihdam verilerinin ardından yükselişle açıldı

02 Eylül 2022 Cuma, 16:59

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,61 artarak 31.848,50 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,70 artışla 3.994,66 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,97 kazançla 11.899,14 puana çıktı.

Ülkede tarım dışı istihdamın ağustosta önceki aya kıyasla yavaşlama göstermesine rağmen artışını sürdürmesinin ardından endeksler, haftanın son işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izledi.

İŞSİZLİK ORANI ARTTI

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, tarım dışı istihdam ağustosta 315 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,7'ye çıktı.

Ülkede temmuz ayında 526 bin kişilik artış kaydeden tarım dışı istihdamın, ağustosta 300 bin kişi artması bekleniyordu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise söz konusu dönemde yüzde 0,3 artarak 32,36 dolara çıktı.

Analistler, ücret artışlarındaki soğuma ve işsizlik oranındaki artışın enflasyonla ilgili bazı endişeleri hafiflettiğini belirtti.

Tarım dışı istihdamın ağustosta önceki aya kıyasla yavaşlama göstermesine rağmen sağlam bir hızda artmaya devam ettiğine işaret eden analistler, bunun Fed'in eylül ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesine yönelik beklentileri desteklediğini kaydetti.

Analistler, istihdam raporunun ekonominin güçlü kalmaya devam ettiğini, enflasyon ve büyüme odaklı endişelerin ise bir kısmını hafiflettiğini aktardı.

İstihdam verisinin açıklanmasının ardından, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında yüzde 36 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 64 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışına gideceği tahmin edildi.