New York borsası istihdam verilerinin ardından yükselişle açıldı
New York borsası, ABD'de beklentileri aşan istihdam verisi sonrası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,82 artarak 32.265,01 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 1,27 artışla 3.766,98 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,98 kazançla 10.548,14 puana çıktı.
ABD'de ekim ayında beklenenden fazla artış kaydeden istihdam verisinin ardından pay piyasaları haftanın son işlem gününe pozitif bir başlangıç yaptı.
İŞSİZLİK ORANINDA SINIRLI YÜKSELİŞ
Ülkede bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam ekimde 261 bin kişiyle beklenenden fazla artarken, işsizlik oranı yüzde 3,5'ten 3,7'ye yükseldi.
Analistler, ülkede beklentileri aşan istihdamın iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.
İşsizlik oranındaki artışın ise iş gücü piyasası koşullarında bir miktar gevşemeye işaret ettiğini aktaran analistler, bunun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artış hızını yavaşlatabileceğine yönelik beklentileri desteklediğini kaydetti.
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