New York borsası karışık seyirle açıldı

17 Haziran 2022 Cuma, 17:01

New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 azalarak 3.665,90 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,48 artışla 10.697,55 puana çıktı.

DÜN GÜNÜ SERT DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 28 yılın ardından ilk defa 75 baz puanlık faiz artışı yapması ve "şahin" politikaların devam edeceğine ilişkin sözle yönlendirmelerde bulunması sonrası artan resesyon endişelerinin etkisiyle dün günü sert düşüşle tamamlayan endeksler, bugün açılışta karışık bir seyir izledi.

Fed Başkanı Jerome Powell, bugün katıldığı bir konferansta, Fed'in fiyat istikrarı hedefine olan güçlü bağlılığının dolara duyulan yaygın güvene katkıda bulunduğunu, enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmeye odaklandıklarını ifade etti.

Tahvil piyasasındaki oynaklık sürerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,25 seviyesine geriledi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de sanayi üretimi, mayısta aylık yüzde 0,2 ile piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi. Ülkede imalat sanayi üretimi ise mayısta beklentilerin aksine aylık bazda yüzde 0,1'lik azalış kaydetti.