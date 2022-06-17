Küresel piyasalarda Fed sonrası toparlanma kısa sürdü
Çarşamba akşamı açıklanan Fed kararlarının ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının ardından her ne kadar ilk aşamada Borsalar ve tahviller değer kazansa, dolar da düşüşe geçse de bu, ekonomide yavaşlama endişeleri nedeniyle uzun soluklu bir toparlanma olmadı.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın beklenenden daha az şahin mesajları küresel piyasalara nefes aldırırken, canlanan resesyon endişeleri ile bu toparlanma kısa ömürlü oldu.
Wall Street endeksleri Perşembe gününü ekside tamamladı. S&P 500 yüzde 3,25, Nasdaq 100 yüzde 4,02
geriledi. S&P 500 bir ara aralık 2020’den bu yana gördüğü en düşük seviyeye kadar indi.
ABD ENDEKSLERİ YÜKSELİYOR
Yeni işlem gününde endekslerin yeniden toparlanma çabası içinde olduğu görülüyor. ABD endeksleri vadeli işlemlerde yüzde 1’e yakın yükseliyor.
Asya endekslerinde ise karışık bir görünüm var. Japon Nikkei 225 düşerken, Hong Kong Hang Seng ile Çin CSI 300 yükseliş kaydetti.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi Perşembe günü 9 baz puan düştükten sonra bu sabah 5 baz puana
yakın artışla yüzde 3,24’te. Perşembe günü yüzde 0,77 gerileme ile günü tamamlayan Bloomberg Dolar Endeksi yüzde 0,42 arttı ve 1.256 seviyesine çıktı.
BMO Family Office CIO’su Carol Schleif, Bloomberg’e yaptığı değerlendirmede, yatırımcıların bir kez daha “bardağın boş tarafına” odaklandığını belirtti ve Fed’in politikasının ekonomide yumuşak
inişle sonuçlanmasına yönelik belirsizliğe atıfta bulundu.
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