New York borsası karışık seyirle açıldı

28 Eylül 2022 Çarşamba, 17:05

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 artışla 3.651,94 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,11 azalışla 10.817,52 puana indi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta agresif faiz artırımına gitmesi ve yüksek faiz ortamının bir müddet daha süreceğinin sinyalini vermesinin ardından artan resesyon endişeleri, piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Resesyon korkularının güçlenmesi ile tahvil piyasasında da çalkantı devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi Nisan 2010'dan bu yana ilk kez yüzde 4'ü test etmesinin ardından yüzde 3,83 seviyesinde seyrediyor.

İNGİLTERE DEVLET TAHVİLLERİNİN GEÇİCİ ALIMLARINA BAŞLAYACAK

Küresel çapta dolar talebi ise güçlenmeye devam ederken, dolar endeksi 113,7 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan sterlin/dolar paritesinin tüm zamanların en düşük seviyesinde seyretmesiyle İngiltere ekonomisinde yaşanan son gelişmeler de piyasaların odağında yer alıyor.

Bu kapsamda, İngiltere Merkez Bankası (BoE), piyasa işleyişinin yeniden sağlanması amacıyla bugünden itibaren uzun vadeli İngiltere devlet tahvillerinin geçici alımlarına başlayacağını bildirdi.

Kurumsal tarafta ise ABD'li teknoloji devi Apple'ın hisseleri, şirketin zayıf talep nedeniyle bu yıl yeni iPhone üretimini azaltacağına ilişkin haberlerin ardından yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.