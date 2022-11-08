New York borsası seçim gününde yükselişle açıldı
ABD'de ara seçimler için oy kullanma işlemleri devam ederken, New York borsası güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,33 artarak 32.934,56 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,27 artışla 3.817,02 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 kazançla 10.611,53 puana çıktı.
ABD'de, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 sandalyeli Senato'daki 35 koltuk için sandık başına gidilirken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.
Kongre'yi hangi partinin kontrol edeceğini belirleyecek seçimlere ilişkin haber akışı önem taşırken, analistler, seçim sonuçlarının ülkede ekonomi politikalarının yönünü etkileyeceğini belirtiyor.
Analistler, Kongre'de halihazırda Demokratların elinde tuttuğu sayısal üstünlüğün Cumhuriyetçilere geçmesi durumunda uygulamaya konulacak mali politikalar açısından kilitlenme yaşanabileceğine işaret ediyor.
Video Haberler
- Köy köy gezip çocukları tıraş ettiler
- Arama-kurtarma ekiplerinin 8 saatlik zorlu mesaisi
- Yaşı küçük, marifeti büyük
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Esenler'de kanaryalar güzellikleriyle yarıştı
- Tozlu araç camlarında resim çiziyor
- Tahtalı'ya mevsimin ilk karı düştü
- Kulisleri sallayacak iddia
- Her 4 çocuktan 1'i okula aç gidiyor
- Boğaz'da kaçak av denetimi
En Çok Okunan Haberler
-
- Alkol ve sigara satışında yeni düzenleme yolda
- ‘Cemaatleri koruyorsunuz’
- Akşener'den Yavaş'a 'adaylık' mesajı
- 'Son derece doğal ve doğru bir adımdır'
- Nebati, Erdoğan'ı yine yalanladı
- Flaş hakem tepkisi! 'Ya penaltıyı göremedi...'
- Erdoğan'dan referandum açıklaması
- Kuzu otlatırken buldu, 16 milyon yıllık...
- Cumhuriyet Bağcılar'da uyuşturucu sorununu
- Öğrenciler topluca intihara kalkıştı