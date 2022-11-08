New York borsası seçim gününde yükselişle açıldı

08 Kasım 2022 Salı, 17:46

S&P 500 endeksi yüzde 0,27 artışla 3.817,02 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 kazançla 10.611,53 puana çıktı.

ABD'de, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 sandalyeli Senato'daki 35 koltuk için sandık başına gidilirken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Kongre'yi hangi partinin kontrol edeceğini belirleyecek seçimlere ilişkin haber akışı önem taşırken, analistler, seçim sonuçlarının ülkede ekonomi politikalarının yönünü etkileyeceğini belirtiyor.

Analistler, Kongre'de halihazırda Demokratların elinde tuttuğu sayısal üstünlüğün Cumhuriyetçilere geçmesi durumunda uygulamaya konulacak mali politikalar açısından kilitlenme yaşanabileceğine işaret ediyor.