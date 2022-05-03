New York borsası yatay seyirle açıldı
New York borsası, güne yatay seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yatay bir seyir izleyerek 33.061,50 puan oldu.
S&P 500 endeksi yüzde 0,04 azalarak 4.153,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 azalışla 12.493,70 puana indi.
Enflasyonist kaygılar ve şahinleşen para politikası duruşunun etkisiyle dün
yüzde 3 ile 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gören ABD'nin 10 yıllık tahvil
faizi, bugün yüzde 2,92 seviyesine geriledi.
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın sona erecek iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararların yatırımcılar tarafından beklendiğini belirtti
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