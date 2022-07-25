New York borsası yatay seyirle açıldı

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:58

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 artarak 31.950,93 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,10 artışla 3.965,72 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,03 artarak 11.837,96 puana çıktı.

Endeksler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararı öncesi yeni haftanın açılışında yatay bir seyir izledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu hafta yüzde 77,5 ihtimalle 75 baz puan ve yüzde 22,5 ihtimalle 100 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülüyor.

FED'İN ÇARŞAMBA GÜNÜ FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Fed'in çarşamba günü açıklanacak faiz kararı sonrasında piyasalarda başta ikinci çeyrek büyümesi olmak üzere veri odaklı bir seyrin öne çıkması bekleniyor.

Devam eden bilanço döneminde şirketlerin karlılıkları ve gelecek döneme ilişkin beklentilerinin de piyasalarda hisse ve sektör bazlı ayrışmaları artırabileceği tahmin ediliyor.

Bu hafta açıklanacak şirket bilançoları arasında, Microsoft, Alphabet, Apple, Amazon, Meta, Intel, Ford ve Boeing gibi şirketler öne çıkıyor.