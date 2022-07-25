Piyasalarda Fed faiz kararı bekleniyor: Euro ne kadar oldu? (25 Temmuz 2022 )

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:42

Piyasalarda bu hafta TCMB'nin yıl sonu için mevcut yüzde 42.8 olan enflasyon tahmininde yapacağı revizyon ve Fed faiz kararı takip edilecek.

TCMB'nin tahminini yüzde 42'den yükselteceğine kesin gözüyle bakılırken yüzde 70 olan piyasa beklentisine ne kadar yaklaşacağı ise bilinmiyor. Banka daha önceki enflasyon tahminleri revizyonlarında piyasa tahminlerinden oldukça düşük seviyeleri tercih etmişti.

Merkez Bankası ayrıca geçen hafta faize değil, kredi ve likidite yönetimi gibi makroihtiyati tedbirlere yönelmeyi sürdüreceğini belirterek politika faizini yüzde 14'te tutmuştu.

Gün içerisinde en yüksek 18.21'ü gören Euro/TL, şu dakikalarda 18.15'ten işlem görüyor.

DÖVİZ REZERVLERİ KSİ 55 MİLYAR DOLAR

TCMB'nin net rezervleri 6 milyar dolar ile 2002'den beri en düşük seviyelerde seyrederken bankacılar swap hariç döviz rezervlerinin ise eksi 55 milyar dolar hesaplıyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Mevcut politika ile TL'nin her gün sınırlı değer kaybettiğini görüyoruz. Dövizde denge ancak TL'de sınırlı da olsa değer kaybı ile sağlanabiliyor. Yeni dış döviz kaynağı gelip gelmeyeceği hala piyasanın ana gündemi. Ekonomiye taze kaynak ihtiyacı tarihte olmadığı kadar yüksek. Yaz ayları nedeniyle turizm desteği de büyük" dedi ve ekledi:

"Bu hafta başlayacak ve 3-5 hafta yoğunlaşacak kurumsalların KKM geri dönüşleri de piyasalarda takip ediliyor. Henüz KKM kaynaklı yüklü bir döviz talebi görmedik. Ancak KKM dönüşlerinin döviz talebi yaratıp yaratmayacağını TL'deki seyir için önemli olacak" dedi.