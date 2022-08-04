New York borsası yatay seyirle açıldı

04 Ağustos 2022 Perşembe, 17:24

S&P 500 endeksi yüzde 0.01 azalışla 4.154.85 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0.05 artarak 12.675.05 puana çıktı.

Piyasalarda jeopolitik risklere ilişkin endişelerin geri plana atılması ve yatırımcıların beklentilerden iyi gelen şirket finansal sonuçları ile makroekonomik verilere odaklanmasıyla dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, yeni günün açılışında yatay bir seyir izledi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'ı ziyaret etmesi kapsamında artan jeopolitik risk algısının yatışmasıyla yatırımcılar, dün açıklanan makroekonomik veriler ile şirket finansal sonuçları kapsamında yapılan geleceğe dönük yönlendirmelere odaklanmıştı.

ABD'de teknoloji şirketlerinden gelen pozitif bilançolar piyasaları desteklerken, açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin sektördeki büyümeye işaret etmesi risk iştahını artırmıştı.

İSTİHDAM RAPORUNU BEKLENİYOR

Analistler, yatırımcıların ABD'nin yarın açıklanacak ve olası bir resesyona dair daha fazla bilgi sağlayacak temmuz ayına ilişkin istihdam raporunu beklediğini belirtti.

Öte yandan ülkede bugün açıklanan verilere göre ise ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Temmuz ile biten haftada 260 bine çıkarak beklenenden fazla yükseliş gösterdi ve iş gücü piyasasında bir miktar yumuşamaya işaret etti.

ABD'de dış ticaret açığı da haziranda aylık bazda yüzde 6.2 azalışla 79.6 milyar dolara inerek 6 ayın en düşük seviyesini kaydetti. Son veriler, ticaretin üçüncü çeyrekte ekonomik büyümeye katkıda bulunmaya devam edeceğinin sinyalini verdi.