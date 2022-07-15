New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 140 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0.47 artarak 30.775.37 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 0.73 artışla 3.818 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1.14 kazançla 11.379.36 puana çıktı.
ABD'de beklenenden iyi gelen perakende satış verilerinin ekonomik yavaşlamaya dair endişeleri yatıştırmasıyla endeksler, haftanın son işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izledi.
Ticaret Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, ABD'de perakende satışlar haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.
Ülkede sanayi üretimi ise haziranda aylık yüzde 0.2 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş kaydetti.
Öte yandan ABD'li bankalar ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklanmaya devam etti.
Bugün gelen bilançolara göre, Citigroup'un net karı bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 27, Wells Fargo'nun ise yüzde 48 azaldı.
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