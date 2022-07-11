New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verisi ve şirketlerin bilanço sezonu öncesi haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 130 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0.42 azalarak 31.207.69 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0.53 azalışla 3.878.75 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0.88 kayıpla 11.533.31 puana indi.
ABD'de güçlü gelen istihdam verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyona karşı şahin politikalarına devam edeceğine yönelik beklentileri artırmasına rağmen resesyon baskısının henüz korkulduğu kadar güçlü olmadığına işaret etmesi sonrası geçen haftayı yükselişle tamamlayan endeksler, yeni haftanın açılışında negatif bir seyir izledi.
Enflasyon ve resesyona ilişkin endişeler varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmayı sürdürürken Çin'de Covid-19 vakalarının arttığına dair haber akışı da endekslerdeki aşağı yönlü harekette etkili oldu.
DOLAR ENDEKSİNDE 2002'DEN BERİ BİR İLK
Güvenli liman olarak artan dolar talebi sonrası dolar endeksi, Ekim 2002'den bu yana ilk kez 108'i test etti.
Analistler, ABD'de yeni haftada başta enflasyon olmak üzere makroekonomik veri gündeminin ve büyük şirketlerin açıklamaya başlayacağı ikinci çeyrek bilançolarının takip edileceğini belirtti.
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