New York borsası yükselişle açıldı

06 Eylül 2022 Salı, 16:47

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,35 artarak 31.429,21 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,36 artışla 3.938,55 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 artarak 11.660,07 puana çıktı.

EMEK GÜNÜ TATİLİ DOLAYISIYLA KAPALIYDI

ABD'de dün Emek Günü tatili nedeniyle kapalı olan piyasalar, haftanın açılışında pozitif bir seyir izledi.

Ülkede geçen hafta beklenenden güçlü gelen istihdam verisinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik endişeler etkili olurken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay 75 baz faiz artışına gideceği ihtimali güçlü kalmaya devam etti.

Analistler, yatırımcıların para politikasının görünümünü değerlendirmeye devam ettiğini, ABD'de bu hafta başta Fed Başkanı Jerome Powell olmak üzere Fed yetkililerinin yapacağı açıklamaların takip edileceğini belirtti.