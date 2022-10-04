New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,14 artarak 29.826,67 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 1,31 artışla 3.726,46 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,21 kazançla 11.054,72 puana çıktı.
Yüksek enflasyon ve faiz ortamının ekonomilere etkisine ilişkin endişeler piyasalara yön veren temel faktör olmayı sürdürürken Amerikan borsasında endeksler, yeni günün açılışında pozitif bir seyir izledi.
ABD'de beklenenden zayıf gelen ekonomik verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" tonunu yumuşatacağı umutları piyasalardaki pozitif seyirde etkili oldu.
Tahvil faizlerindeki düşüş eğilimi de endekslerdeki yukarı yönlü hareketi destekledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,63 seviyesine geriledi. Analistler, Fed yetkililerinin açıklamaları ile iş gücü piyasasına ilişkin verilerin bugün yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.
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