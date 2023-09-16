New York Fed imalat endeksi beklentilerin üzerinde

Yayınlanma: 16.09.2023 - 07:00

Güncelleme: 16.09.2023 - 07:00

New York Fed'in eylül ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi eylülde 20,9 puan artışla 1,9'a çıktı.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gelen verinin eksi 10 değerini alması öngörülüyordu.

İmalat sektöründeki büyümeye işaret eden endeks, ağustos ayında eksi 19 olarak kaydedilmişti. Yeni sipariş endeksi eylülde 25 puan artarak 5,1'e, sevkiyat endeksi de 24,7 yükselişle puan düşerek 12,4'e ulaştı.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise söz konusu dönemde 6,4 puan artarak 26,3'e yükseldi.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.