Altında Fed etkisi: Gram altın, Cumhuriyet altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? (8 Ağustos 2022)
Analistler, ABD'de güçlü gelen iş gücü piyasası verileri sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasını sürdüreceğine ilişkin beklentilerle piyasalarda artan resesyon ve enflasyon ikileminin altın fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü söyledi.
Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,86 azalışla 1.023,3 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0.4 üzerinde 1.027 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.685 lira, Cumhuriyet altını da 6.885 liradan satılıyor.
75 BAZ PUAN FAİZ ARTIRACAĞINA İLİŞKİN BEKLENTİLER GÜÇLENDİ
Cuma günü yüzde 0,9 azalışla günü 1.775,3 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.777,4 dolardan işlem görüyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında 75 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler güçlenerek yüzde 70 seviyesine çıktığını anımsatan analistler, kasım toplantısında ise yüzde 53 ihtimalle 25 baz puan faiz artırılacağının öngörüldüğünü kaydetti.
Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olacağını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
Video Haberler
- Küçükçekmece'de dehşet... İnternetten tanıştığı kızla se
- 'Bu böyle kalmaz, devam edemez...'
- Yer: Esenyurt... İşyerine kurşun yağdırdılar: 4 yaralı
- Sertab Erener konserine telif baskını
- Beşiktaş'ta korkutan yangın!
- Eyüpsultan'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
- Eşiyle tartıştı, bıçakla kendini 'balkona' kilitledi
- Yanlışlıkla gaza basan sürücü 2’inci kattan düştü
- Ulucak Höyüğü'nde bulundu: Tam 7 bin 800 yıllık...
- Balıklı Rum Hastanesi ne zaman normale dönecek?
En Çok Okunan Haberler
-
- Spotify hakkında soruşturma başlatıldı!
- Şimşek'ten açıklama geldi
- Soylu'nun Çelebi'ye söylediği sözler gündemde!
- Bakan Yanık'tan Suriyeliler açıklaması
- CHP'den Mehmet Ali Çelebi tepkisi!
- 'Birileri açığa çıkmaması için çırpınıyormuş...'
- Enginyurt'un koruması hakkında yeni gelişme
- Kadro kıyağı haberine erişim engeli
- 'Promosyon’ tartışmasında yeni adım
- Justin Bieber Şemdinlili Sofi Ömer'i paylaştı