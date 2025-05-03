Nike ve Adidas'ın da aralarında bulunduğu ayakkabı üreticilerinden tarife muafiyeti isteği

Yayınlanma: 03.05.2025 - 13:26

Güncelleme: 03.05.2025 - 13:26

Adidas, Columbia, Crocs, Nike, Skechers, Toms, Under Armour gibi markaların aralarında bulunduğu ayakkabı üreticileri ve perakendecileri, tarifelere ilişkin ABD Başkanı Trump'a ortak bir mektup gönderdi.

Söz konusu mektupta, ayakkabı işletmelerinin ciddi maliyet artışları karşısında "varoluşsal" bir tehdit ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

Mektupta, "ABD'nin önde gelen ayakkabı işletmeleri, üreticileri ve perakendecileri olarak, ayakkabı ürünlerini karşılıklılık esasına dayalı tarifelerden muaf tutmanızı rica ediyoruz" ifadesi yer aldı.

SİPARİŞLER ASKIYA ALINDI

Yüzlerce işletmenin kapanma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilen mektupta, pek çok siparişin askıya alındığı ve ABD'li tüketiciler için ayakkabı stoklarının yakında tükenebileceği uyarısında bulunuldu.

Mektupta, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin halihazırda ayakkabı ürünlerine uygulanan yüksek vergilerin üzerine eklendiği, birçok Amerikan ayakkabı şirketinin yüzde 150 ila yüzde 220 arasında gümrük vergisi ödemek zorunda kalacağı aktarıldı.

Düşük ve orta gelirli ailelere uygun fiyatlı ayakkabı üreten birçok şirketin yüksek tarifeleri ne absorbe edebileceği ne de maliyetleri tüketiciye yansıtabileceği belirtilen mektupta, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerden muafiyet sağlanmaması halinde bu şirketlerin kepenk indireceği aktarıldı.