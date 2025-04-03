Beyaz ayakkabılarınızı ilk günkü gibi parlatacak temizlik tüyosu
Beyaz ayakkabılarınızın zamanla kirlenmesinden şikayetçi misiniz? İşte lekeleri yok eden ve ayakkabılarınızı tertemiz yapacak pratik bir yöntem!
Beyaz ayakkabılar her kombine şıklık katar ama temiz tutmak tam bir mücadele olabilir. Zamanla oluşan lekeler, sararmalar ve tozlu görüntü can sıkıcı olabilir. Neyse ki, pahalı temizlik ürünlerine ihtiyacınız yok! Evinizdeki malzemelerle ayakkabılarınızı ilk günkü gibi tertemiz yapabilirsiniz. İşte beyaz ayakkabı temizliği için en etkili yöntem!
BEYAZ AYAKKABI TEMİZLEME YÖNTEMİ
Malzemeler:
1 yemek kaşığı karbonat
1 yemek kaşığı beyaz sirke
1 çay kaşığı bulaşık deterjanı
1 su bardağı ılık su
Eski bir diş fırçası veya sünger
Uygulama:
Karbonat, beyaz sirke ve bulaşık deterjanını bir kapta karıştırın.
Karışımın hafif köpürmesini bekleyin.
Eski bir diş fırçası veya süngeri karışıma batırın ve ayakkabının lekeli bölgelerini nazikçe ovalayın.
Özellikle taban kenarlarına ve kumaş kısımlarına yoğunlaşın.
Temiz bir nemli bezle ayakkabılarınızı silerek kalan temizleyiciyi çıkarın.
Ayakkabılarınızı havadar bir yerde kurumaya bırakın.
Ekstra İpuçları:
Bağcıkları ayrı yıkayın: Bağcıkları deterjanlı suyla yıkayarak daha temiz bir görünüm elde edebilirsiniz.
Güneşte kurutun: Ayakkabılarınızı doğrudan güneş ışığında kurutarak daha beyaz bir görünüm sağlayabilirsiniz.
Daha uzun süre temiz kalması için koruyucu sprey kullanın.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin flaş gelişme!
- Çatalca Müftüsü'ne soruşturma başlatıldı
- İBB operasyonlarına halktan büyük tepki!
- Çin, Avrupa Birliği, İngiltere, Türkiye...
- Özgür Özel'den 'boykot sürecek' mesajı
- Alışverişe çıkan Ticaret Bakanı'na, CHP'den ilk yanıt!
- İBB operasyonunda hedefteki isim Azad Barış konuştu!
- Özel'den derbi için çağrı
- Boykot çağrısı yapan ünlüleri listelediler!
- Muse, İstanbul konserini iptal etti!