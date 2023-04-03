Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 15:22

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 15:22

Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte nisan ayı kira artış oranı araştırılmaya başlandı. Peki, Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı belli oldu mu? Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

KİRA ZAM ORANI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira zam oranı, mart enflasyonunun açıklanmasıyla yüzde 70.20 oldu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu’nda Borçlar Kanunu’na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti.

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Genellikle TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Kiracı ve ev sahibi arasındaki 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.

Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira Bedeli: 5 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Nisan

Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 1250 TL

Yeni Kira Tutarı: 6250 TL



