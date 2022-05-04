Nisan ayı yaş meyve ve sebze fiyat endeksinde büyük artış
Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Tarım Müzesi Başkanı Ali Çandır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda nisan ayına ait yaş meyve ve sebze fiyat endeksini duyurdu. Ortalama aylık yüzde 40 artış dikkat çekti.
Türkiye'de enflasyon ve TL'nin değer kaybı sarmalı sonucu hemen her üründe fiyat artışları dudak uçuklatıyor. Fiyat artışlarında sıra yaş meyve ve sebzeye geldi.
Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Tarım Müzesi Başkanı Ali Çandır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda nisan ayına ait yaş meyve ve sebze fiyat artışını şu şekilde sıraladı:
Domates miktar endeksi aylık %42,40 , fiyat endeksi ise %7,64 arttı.
Sebze miktar endeksi aylık %40,68 artarken fiyat endeksi ise %8,01 azaldı.
Meyve miktar endeksi aylık %29,66 azalırken fiyat endeksi %44,07 arttı.
TÜİK, ENFLASYON YÜZDE 61,14 DEMİŞTİ
TÜİK, mart ayında açıkladığı resmi enflasyon verilerinde yüzde 61,14 enflasyon oranı tespitini duyurmuştu.
TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon verileri tarışma konusu olmuştu.
Ali Çandır'ın paylaştığı o twit:
??DOMATES, YAŞ SEBZE MEYVE ENDEKSLERİ, NİSAN 2022 / AYLIK— ALİ ÇANDIR (@alicandir) May 4, 2022
?? DOMATES miktar endeksi aylık %42,40 fiyat endeksi ise %7,64 arttı.
?? SEBZE miktar endeksi aylık %40,68 artarken fiyat endeksi ise %8,01 azaldı.
?? MEYVE miktar endeksi aylık %29,66 azalırken fiyat endeksi %44,07 arttı. pic.twitter.com/6oOMjxIXN4
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