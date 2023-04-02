Nissan Türkiye'den finans sektörü adımı

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 06:59

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 06:59

Nissan'dan yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan 2023 itibarıyla Türkiye’de faaliyetlerine başlayan Nissan Financial Services, kişilere özel ödeme planı, minimum formalite ve sürekli değişkenlik gösteren pazar koşullarında sonuç odaklı hizmet anlayışı ile sektörde diğer rakiplerinden farklılaşmayı amaçlıyor.

NISSAN QASHQAI

Nissan Qashqai'nin elektrikli sürüş deneyimi sunan e-POWER teknolojisine sahip versiyonu 280 bin TL'ye 12 ay yüzde sıfır faiz imkânıyla sunuluyor.

Hafif hibrit (mild hybrid) versiyonuna sahip benzinli Nissan Qashqai modeli için ise 240 bin TL’ye 12 ay yüzde sıfır faiz imkânı Skypack ve üzeri donanımlarda geçerli.

Kampanya kapsamında sıfır faizli kredi imkânından yararlanmayacak müşteriler için tüm Nissan Qashqai modellerinde 40 bin TL geri ödeme fırsatı da bir diğer cazip ödeme seçeneği olacak.

NISSAN X-TRAIL

D-SUV segmentinde yer alan yeni Nissan X-Trail için ise ödeme koşulları Nissan Financial Services kampanyasında dikkat çekiyor. Hafif hibrit (mild-hibrit) Nissan X-Trail için 320 bin TL’ye 12 ay yüzde sıfır faiz veya 50 bin TL geri ödeme imkânı sunuluyor.

Yeni Nissan X-Trail’in e-4ORCE 4 tekerden çekiş gücüne sahip elektrikli modeli için de 50 bin TL geri ödeme imkânı sunuyor.

NISSAN JUKE

Nissan Juke 120 bin TL’ye 12 ay yüzde sıfır faiz ile Nissan yetkili satıcılarındaki yerini aldı. Juke almak isteyenler sıfır faizli kredi kampanyası yerine 15 bin TL'lik geri ödeme fırsatından yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem, şöyle konuştu:

''Garanti BBVA ile yaptığımız işbirliği sayesinde bize başvuracak müşterilerimiz ile bire bir ilgilenerek finansman ihtiyaçlarını tespit edeceğiz. Müşterilerimize tek tip ödeme planı önermek yerine müşterilerimizin kullanacağı krediyi en uygun nasıl ödeyebileceğine dair çözümler üreteceğiz. Onları dinleyerek ihtiyaçlarını tespit edeceğiz, ihtiyaçlarına ve bütçelerine en uygun kredi paketlerini oluşturarak, onları mutlu edecek pratik ve hızlı çözüm sunacağız.''

ŞUBEYE GİTMEYE GEREK YOK

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzer ise şu ifadeleri kullandı:

''Nissan yetkili satıcıları minimum operasyonel iş yüküyle müşterilerine hızlı ve otomatize bir kredi süreci deneyimi sunacaklar. Müşterilerimiz tüm işlemleri Garanti BBVA şubelerine gitmeye gerek kalmadan tek seferde, tek noktada tamamlamanın ve taksitli ödemenin konforunu yaşarken maksimum 30 dakikada para transferi dahil kredi kullanabiliyor.''