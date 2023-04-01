Hyundai IONIQ 5 N İsveç'te zorlu testte

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 09:00

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 09:00

Hyundai'den yapılan açıklamaya göre, Arjeplog'daki Hyundai Mobis test alanı, Kuzey Kutup Dairesi'ne bitişik konumu göz önüne alındığında dünyanın en zorlu ve en düşük yol tutuş katsayısına sahip buzlu yüzeyleri olarak sayılıyor.

Zemin tamamen buzla kaplı olurken sıcaklık ise eksi 30 dereceye kadar düşüyor. Pil ve şarj süresini etkileyen soğuk hava koşulları, elektrikli otomobillerin kış aylarındaki çalışma prensipini tamamen zorlaştırıyor.

Bu doğrultuda, IONIQ 5 N’in batarya ve HTRAC dört tekerlekten çekiş sistemini test eden Hyundai N mühendisleri, aşırı düşük sürtünme koşullarındaki sürüş karakteri ve performans yeteneği arasındaki optimum dengeyi elde etmeye çalıştılar.

NURBURGRING'DE PERFORMANS TESTİ

Hyundai, IONIQ 5 N modelinde de markanın Elektrikli Global Modüler Platformunu (E-GMP) kullanıyor. Hyundai N'nin Dünya Ralli Şampiyonası’nda elde ettiği başarılarını ve performans teknolojilerini E-GMP ile birleştiren mühendisler, dünyanın en zorlu yarış pisti olan Nürburgring’de de aracın yol performansını test ettiler.

IONIQ 5 N, Hyundai’nin elektrifikasyon stratejisindeki en hızlı seri üretim EV model olarak RM20e, RN22e, Veloster N E-TCR konseptlerini gerçek hayata uyarlıyor.

IONIQ 5 N'in viraj yeteneği, geliştirilmiş sürüş modlarıyla destekleniyor. Sürüş modlarına ek olarak; otomobilin ön ve arka tork dağılımını, tork oranını, süspansiyon sertliğini, direksiyon tepkilerini ve e-LSD (elektronik Sınırlı Kaymalı Diferansiyel) sistemini, N Drift Optimizer da destekliyor.

DRIFT MODU

Her seviyedeki sürücüye drift keyfini yaşatmaya yardımcı olan “N Drift” modu, performans tutkunu kullanıcıları heyecanlandıran özelliklerden biri olacak.

IONIQ 5 N, özel olarak geliştirilmiş bir e-LSD yani sınırlı kaymalı diferansiyel ile üretiliyor. Tamamen elektronik kontrol ünitesiyle yönetilen bu diferansiyel, yol tutuşu iyileştirmek için tekerleğin ne zaman ekstra torka ihtiyaç duyduğunu belirlemek için sensörlerden gelen tepkileri anlık olarak analiz ediyor.

Böylece e-LSD, yarış pistinde veya yüksek tempolu sürüş esnasında yol tutuşu mükemmel seviyelere çıkarmak için oluşan yüksek torku tekerlere değişken bir şekilde iletiyor. IONIQ 5 N, farklı sürüş modları için optimize edilmiş N Tork modunu da etkin bir şekilde kullanıyor.

Hem ön hem de arka tekerlekler için tork seviyesini seçmeye olanak tanıyan bu sistem, gücü dört tekerleğe de değişen oranlarda dağıtmak için e-LSD ile birlikte çalışıyor.

SATIŞA SUNULACAĞI TARİH

Hyundai, önümüzdeki günlerde daha fazla teknik bilgi ve donanım açıklayacak. Hyundai IONIQ 5 N, temmuz ayında yapılacak tanıtımın ardından satışa sunulacak.