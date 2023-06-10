Nissan X-Trail, otomotiv basınıyla buluştu

Yayınlanma: 10.06.2023 - 06:58

Güncelleme: 10.06.2023 - 06:58

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl sekizinci kez yapılacak 'Türkiye'de Yılın Otomobili' seçimlerinin finalinde yarışacak 7 aday modelin açıklanmasının ardından finalist markalar, aday modellerine ilişkin basın toplantısı düzenliyor.

Nissan, dünya çapında 7 milyon adede yakın satış başarısı yakalayan X-Trail modeli ile 'Yılın Otomobili' kategorisinde yarışıyor.

Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem, X-Trail için İstanbul'da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, X-Trail’in OGD jürisi tarafından 7 finalistten biri olarak seçilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

'REKABET İÇERİSİNDE SIYRILACAĞINA İNANIYORUM'

Heyecan verici bir yıl geçirdiklerini belirten Ghanem, ''Aracın profesyoneller tarafından tanınması ve değer görmesi çok önemli. Rekabet içerisinden sıyrılacağına inanıyorum'' dedi.

Yeni X-Trail’in Türkiye’deki lansmanından bu yana otomobilseverleri etkilemeye devam ettiğini dille getiren Ghanem şöyle konuştu:

''Müşterilerimizi etkiledi, ortaklarımızı etkiledi ve tabii sizi de umarım etkilemiştir diye düşünüyorum.

X-Trail gerçekten çok iyi bir rol oynadı markanın Türkiye pazarındaki algısı konusunda.

Özellikle dış tasarımı ve aynı zamanda iç tasarımı lüks anlamıyla ve premium kelimesiyle eşleştirilmeye başladı.

Özellikle araç içindeki teknoloji de gerçekten çok iyi.''

BİRİNCİLER 13 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK

Öte yandan, tüm kategorilerde otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin oylarıyla belirlenecek birinciler, 13 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek final gecesi ve ödül töreninde açıklanacak. 7 finalist otomobiller, BMW X1, Dacia Jogger, Hyundai IONIQ 5, Nissan X-Trail, Opel Astra, Peugeot 408 ve Toyota Corolla Cross modellerinden oluşuyor.

Ödüle değer görülecek diğer üç kategorideki adaylar da belli oldu. Bu kategoriler 'Yılın Basın Lansmanı', 'Yılın İnovatif Projesi' ve 'Yılın Tasarımı' şeklinde sıralanıyor.