Ford Explorer'a özel sanal test sürüşü imkânı

Yayınlanma: 08.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 08.06.2023 - 07:00

Explorer ve Explorer Premium olarak iki özel versiyona sahip olan tamamen elektrikli yeni Ford Explorer'ın 2024 yılında satışa sunulması planlanıyor.

Ford, tamamen elektrikli Yeni Explorer modelinde sanal test sürüşü imkânı sunuyor.

İNTERAKTİF TEST SÜRÜŞÜ

Şirketten yapılan açıklamaya göre, otomobille simüle edilmiş interaktif test sürüşü; tercih edilen arka plan konumu, araç rengi ve yola eşlik edecek müzik ayarlandıktan sonra başlıyor.

Sürüş boyunca drone, araç içi ve sinematik kameralar arasında geçiş yapılarak yol keyfi 3 farklı açıdan deneyimlenebiliyor.

Testte, Explorer'ın performansı ve yol tutuşunun yanı sıra dış tasarımı ve iç mekanda fark yaratan tasarım ögeleri hakkında fikir sahibi olunabiliyor.

Test sürüşü deneyimi, yolculuk tamamlandıktan sonra çeşitli sosyal medya hesaplarından da paylaşılabiliyor.

Yeni Explorer, 25 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar hızlı şarj olabiliyor.

Yeni nesil bağlantı özellikleriyle hareket halindeyken üst düzey dijital deneyim vadeden yeni Explorer'da; kolay akıllı telefon entegrasyonu, SYNC Move dokunmatik ekran, iç mekana göre özel uyarlanmış sesli ve bağlantılı bilgi-eğlence sistemi, kablosuz uygulama entegrasyonu ve gelişmiş sürücü yardım teknolojileri bulunuyor.

Explorer'da 5 koltuklu geniş iç tasarımda ise ısıtmalı ön koltuklar ve direksiyon simidi, masaj yapan sürücü koltuğu, sürücü ile ön yolcunun istediği sıcaklığı seçmelerine imkân sağlayan klima kontrolü gibi gelişmiş özellikler de sunuluyor.

TÜRKİYE'DE SATILACAK MI?

Explorer ve Explorer Premium olarak iki özel versiyona sahip olan tamamen elektrikli yeni Ford Explorer'ın 2024 yılında Avrupa ve Türkiye'de pazara sunulması planlanıyor.