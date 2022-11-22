Nissan'ın büyük SUV'u satışa çıktı

22 Kasım 2022 Salı, 11:31

Nissan Türkiye'de hem e-Power teknolojisini hem de yeni X-Trail modelini satışa sundu. Otomobili dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan elektrikli sürüş deneyimi sunan e-Power, Qashqai ve X-Trail'de satın alınabilecek. Şirketin basın toplantısında yaptığı açıklamaya göre, e-Power sistemi ile jeneratör ünitesinde bulunan 1.5 litrelik içten yanmalı motor, yalnızca elektrik üretmek için kullanılıyor. X-Trail'in e-Power versiyonu dört tekerlekten çekiş sistemi ile birlikte 157 kW (213 PS) güç üretiyor. Qashqai e-Power ise 2 tekerlekten çekiş sistemi ile birlikte 140kW (190PS) güç üretiyor. Qashqai e-Power 1 milyon 171 bin 600 TL’den başlayan fiyatlarla, X-Trail e-Power ise 1 milyon 674 bin 400 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem; “Benzersiz e-POWER teknolojimizi ve bu teknolojiye sahip yeni modellerimiz Qashqai e-POWER ile tamamen yeni X-Trail’i tüketicilerin beğenisine sunarak Türkiye’de “Elektriğin Yeni Yolculuğu”nu başlatıyoruz. Nissan’a özgü e-POWER teknolojimize güveniyoruz. Dışarıdan şarj etmeye gerek kalmayan kablosuz elektrikli modelimiz e-POWER ile pazarın ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir değer yarattığımız için gururluyuz. Türkiye’de 180 bin üzeri satış ile son 10 yılın en çok satan SUV markasıyız. Yarattığı güçlü algı ve DNA’sına sadık kalarak müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak modellerimiz ile marka bağlılığımızı artırarak devam edeceğiz. Toplam pazara baktığımızda 6. büyük otomotiv pazarı Türkiye. Bu da Türkiye pazarına duyulan heyecanı ortaya koyuyor. Sektörün ve tüketici beklentilerinin bilincinde olarak geliştirdiğimiz teknolojiler ile pazarın ihtiyacını karşılayacak benzersiz e-POWER teknolojimize inancımız tam. Sürdürülebilir ve yenilikçi teknolojimiz ile otomotiv sektöründe farkyaratacağız” şeklinde konuştu.

Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem yeni iki modelin tanıtımında konuştu.



HAFİF HIBRIT MOTOR İLE DE ALINABİLECEK

Dördüncü nesil X-Trail'in e-Power donanımlı versiyonu yanı sıra 1.5 litrelik turbo benzinli modeli de satışa sunuluyor. 120 kW (163PS) ve 300 Nm tork üreten bu motor, gücünü ön tekerleklere Xtronic kademeli sürekli değişken CVT şanzıman ile aktarıyor. Sadece iki tekerlekten çekişli olarak Türkiye'ye gelen bu versiyonda, 12V hafif hibrit teknolojisi yer alıyor.

4 ÇEKER GELDİ

Nissan'ın elektrikli güç aktarma organları ile çalışmak üzere tasarlanmış yeni bir dört tekerlekten çekiş sistemi e-4ORCE da, yeni X-Trail ile tanıtıldı. Verilen bilgiye göre, sistem, ön ve arka tork dağılımını optimize etmenin yanı sıra, her dört tekerin viraj alma kuvvetini en üst seviyeye çıkarmak için her birine bağımsız fren kontrolü uyguluyor.



