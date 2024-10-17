Nobel kazanan Daron Acemoğlu'ndan teşekkür mesajı: 'Demokrasi olgusu saldırı altında'

Yayınlanma: 17.10.2024 - 19:14

Güncelleme: 17.10.2024 - 19:15

Ekonomist Daron Acemoğlu, Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanmasının ardından sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Türkçe yaptığı paylaşımda Acemoğlu, kendisini tebrik edenlere teşekkürlerini iletti.

Mutluluğunu paylaşan Acemoğlu; ayrıca demokrasi, ekonomik eşitsizlikler ve iklim değişikliği gibi konularda da mesajlar verdi. Acemoğlu, "Demokrasi olgusunun saldırı altında olduğu zamanlardan geçiyoruz. Yapay zeka ile ilgili bir çok konu, ekonomik eşitsizlikler, çalışma hayatının geleceği, yaşlanan dünya ve iklim değişimi gibi hepsi birbirinden önemli konularla baş edebilmek için gerekli olan toplumsal mutabakatı sağlamanın yolu her zamankinden daha güçlü kurumlara sahip olmaktan geçiyor" ifadelerini kullandı.

Acemoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Herkese sonsuz teşekkürler

Hem arkadaşlarım hem de aynı zamanda meslektaşlarım olan Simon Johnson ve James Robinson ile beraber, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görülmüş olmaktan son derece mutlu ve gururluyum.

Aynı zamanda bu ödülün, ekonomik büyümenin anlaşılmasında kurumların rolünün önemini ve demokrasi ile siyasi değişim meselelerini vurgulamasıyla, sadece Simon, Jim ve benim çalışmalarımı değil, aynı zamanda bu konuda emek sarf eden bir çok harika genç ekonomist ve sosyal bilim insanının da çalışmalarını takdir etmiş olmasından dolayı da çok mutluyum.

Demokrasi olgusunun saldırı altında olduğu zamanlardan geçiyoruz. Yapay zeka ile ilgili bir çok konu, ekonomik eşitsizlikler, çalışma hayatının geleceği, yaşlanan dünya ve iklim değişimi gibi hepsi birbirinden önemli konularla baş edebilmek için gerekli olan toplumsal mutabakatı sağlamanın yolu her zamankinden daha güçlü kurumlara sahip olmaktan geçiyor. Temennim, bu ödülün vurgusunun dünyada kurumları ve demokrasiyi güçlendirmenin ne kadar zorlu bir mücadele gerektirdiğine ışık tutacak olması.

Beni gerek kişisel olarak gerekse mesajlarla ve sosyal medya üzerinden tebrik eden ve iyi dileklerini gönderen herkese minnettarım."