Ahmet Davutoğlu'ndan Daron Acemoğlu'na tebrik: Erdoğan'ın onayı ile görev teklif ettim

Yayınlanma: 14.10.2024 - 18:18

Güncelleme: 14.10.2024 - 18:22

2024 Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson'a verildi. Üç isim, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü.

Siyasi isimler Acemoğlu'na tebrik mesajları gönderir iken dikkat çekici bir mesaj da Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.

Acemoğlu'nu tebrik eden Davutoğlu, Dışişleri Bakanı iken Acemoğlu ile yaşadıklarını şöyle ifade etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sayın Başbakanımızdan onay alarak kendisine Türkiye Cumhuriyeti’nin Paris’teki OECD Büyükelçisi olma teklifini götürdüğümde düşünmek için bir süre istedikten sonra 'bu görevden büyük bir onur duyduğunu, ama kendisini Nobel ödülü alacak çalışmalara adadığını' söyleyerek nazik bir şekilde izin istemişti."

Davutoğlu sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Eserlerinden ve kendisiyle istişarelerimizden çok istifade ettiğim değerli meslektaşım ve dostum Sayın Daron Acemoğlu’nun, Simon Johnson ve James A. Robinson ile birlikte ekonomi alanında Nobel Ödülü kazanmış olmasından ülkem ve bilim camiamız adına büyük bir gurur duydum. Bu gurur sadece onun şahsıyla sınırlı olmayıp Nobel ödülüne layık görülen temel tezlerinin içinden geçtiğimiz kritik süreçte gerek uluslararası toplum gerekse ülkemiz için hayati önem taşıyor olmasındandır. Nobel Komitesinin onu bu ödüle layık görmesine temel teşkil eden “sosyal kurumların ülke refahı açısından önemi” tezi bugün içinden geçmekte olduğumuz kriz sürecinde bizim için her zamankinden daha değerli ve ilham vericidir.

Kendisiyle 29 Eylül 2010’da Dışişleri Bakanı iken Harvard Üniversitesinde verdiğim bir konferans için bulunduğum Boston’da diğer Türk bilim insanlarıyla birlikte yaptığımız toplantıda tanıştığım andan itibaren ekonominin sosyo-politik arkaplanı ile ilgili yaklaşımı beni de derinden etkilemiştir. Bu bağlamda daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sayın Başbakanımızdan onay alarak kendisine Türkiye Cumhuriyeti’nin Paris’teki OECD Büyükelçisi olma teklifini götürdüğümde düşünmek için bir süre istedikten sonra “bu görevden büyük bir onur duyduğunu, ama kendisini Nobel ödülü alacak çalışmalara adadığını” söyleyerek nazik bir şekilde izin istemişti.

Kendisine “ekonomiye yaklaşımı ve tezleri ile bir gün Nobel’i alacağından emin olduğumu, OECD’deki çalışmalarının buna engel olmayacağını, hatta katkı yapabileceğini, dünya çapında bir bilim insanımızı büyükelçi atayarak önemli bir mesaj vermek istediğimi; ancak zihnen hala kütüphanelerde ve anfilerde olan bir bilim insanı olarak da kendisini anladığımı” ifade etmiştim.

Daha sonra yayınladığı eserlerini (Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, And Poverty, 2012/Ulusların Düşüşü, Doğan, 201; The Narrow Corridor How Nations Struggle for Liberty, 2020/Dar Koridor, Doğan, 2020); Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Progress/ İktidar ve Teknoloji, Doğan,2023) çok istifade ederek okuduğumda onun hedefi olan Nobel ödülüne ulaşacağından hiç şüphem kalmamıştı.

Kendisini ve arkadaşlarını bir kez daha tebrik eder, gerek ülkemizdeki gerekse dünyadaki iktidar sahiplerinin ekonomik kalkınmanın sosyal ve kurumsal altyapısıyla ilgili bu son derece önemli tezlerden ders almalarını dilerim."