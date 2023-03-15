Nomura: 'Fed faizi 25 oranında indirecek'
Nomura analistleri SVB iflasından sonra, Fed'den faiz indirimi bekliyorlar.
Silikon Vadisi Bankası'nın iflas etmesinden sonra Fed'in finansal istikrar risklerini değerlendirmeye ihtiyaç duyacağını öngören Nomura analistleri, Fed'den faiz indirimi bekliyorlar.
Silikon Vadisi Bankası'nın batmadan önce Fed'den 50 baz puan artırımı bekleyen analistler, Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantıda faizi 25 baz puan indireceğini ve parasal sıkılaştırmada frene basacağını öngörüyorlar.
Goldman Sachs'da Fed'in Mart toplantısında faizi değiştirmeyeceğini öngörmüştü.
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