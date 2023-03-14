Goldman Sachs Fed beklentisinden vazgeçti
Goldman Sachs analistleri, 22 Mart'ta yapılacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faiz artırımı yapılacağı beklentisinden vazgeçti.
Analistler, Silicon Valley Bank'ın iflası sonrasında ABD bankacılık sektöründe ortaya çıkan gerilimi işaret ederek Fed'in 22 Mart toplantısında faiz artırımına gitmeyeceğini öngördüler.
Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 25'er baz puanlık faiz artırımı beklentisini değiştirmeyen Goldman Sachs, Mart sonrasındaki Faiz patikası konusunda kayda değer belirsizlik olduğunu vurguladı.
Banka'nın Fed'in faizi taşıyacağı nihai nokta için beklentisi yüzde 5,25-5,50.
Goldman Sachs analistleri, ABD finans sektörü regülatörlerinin bankalardan mevdut çıkışlarına karşı önemli likidite sağlama yönünde tedbirler almalarının beklendiğini ve mevduat sahiplerinin güveninde iyileşme beklediklerini de ifade ettiler.
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