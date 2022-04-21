Norveç varlık fonu 74 milyar dolar kaybetti

21 Nisan 2022 Perşembe, 15:05

Dünyanın önde gelen devlet varlık fonlarından Norveç Varlık Fonu Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Çin'deki karantinalar nedeniyle piyasalarda yaşanan çalkantıyla bu yılın ilk çeyreğinde 74 milyar dolar kaybetti. 1.3 trilyon dolarlık Norveç Varlık Fonu'nu yöneten Norges Bank fonun Ocak-Mart döneminde yüzde 4.9'luk kaybı olduğunu açıkladı.

Fonun ana varlık sınıfı olan Borsa portföyünün yüzde 5.2 değer kaybettiği, sabit getirili menkul kıymet yatırımlarından yüzde 4.8 zarar yazdığı belirtildi.

Borsada işlem görmeyen gayrimenkul yatırımlarından ise yüzde 4.1 getiri elde edildi. Fonun yatırım Yönetimi Başkan Yardımcısı Trond Grande "İlk çeyrek jeopolitik türbülansla şekillendi.Bu piyasaları da etkiledi" yorumunu yaptı.

Fon, Kovid-19 salgınının borsaların sert düşmesine yol açması sonucu 2020 yılında 1.33 trilyon Norveç kronu (124 milyar dolar) kaybetmişti. Fon, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası 27 Şubat'ta ülke varlıklarından çıkma kararı almıştı.