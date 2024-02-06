Novartis'ten 2.7 milyar Euro'luk satın alma

Yayınlanma: 06.02.2024 - 15:17

Güncelleme: 06.02.2024 - 15:17

İsviçre merkezli ilaç üreticisi Novartis AG, kanser tedavileri geliştiren Alman biyoteknoloji şirketi MorphoSys AG'yi 2.7 milyar Euro (2.9 milyar dolar) karşılığında satın alacağını açıkladı.

Dün yayımlanan haberde Novartis'in MorphoSys'i satın almak için görüşmeleri ilerlettiği belirtilmişti. Bu haberin ardından MorphoSys'in hisseleri yüzde 40'tan fazla yükselmişti.

Novartis ve MorphoSys'in açıklamasına göre, Novartis hissedarlara nakit olarak hisse başına 68.00 euro ödemeyi teklif edecek ve anlaşma sonrasında MorphoSys'i halka kapalı hâle getirecek.

Bu anlaşma, MorphoSys'in sermayesinin yüzde 65'i tutarındaki asgari eşiğin kabul edilmesi ve düzenleyici kurum onayları da dahil olmak üzere belli koşullara tabi.

Maliyetleri azaltan ve çalışanları işten çıkaran Novartis, ilaç birimi Sandoz'u geçen yıl elden çıkarmıştı. Novartis, birleşme ve satın alım stratejisinin, değeri 5 milyar doların altındaki anlaşmalara odaklandığını açıkladı.

Morphsys'in hisseleri açılıştan sonra yüzde 15 artışla 66.10 Euroya yükselirken, Novartis hisseleri yüzde 0.5 yükseldi.

Novartis bu anlaşma sonucunda MorphoSys'in en umut verici ilaçlarından biri olan ve miyelofibroz, nadir görülen bir kemik iliği kanseri türü ve lenf düğümü kanseri gibi ölümcül kanser türleriyle mücadelede kullanılan pelabresib'i ilaç portföyüne ekleyecek.