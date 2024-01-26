ABD'ye suçlama: Gıda ve ilaçların ulaşmasını engelliyor

Yayınlanma: 26.01.2024 - 08:01

Güncelleme: 26.01.2024 - 08:03

İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, kendilerine ait El-Mesira kanalında konuşma yaptı.

"ABD, mal yüklü gemilerin İsrail'e ulaşması için savaşıyor ancak gıda ve ilacın Gazze'ye ulaşmasını engelliyor" diyen Husi, liderlik ettiği grubun saldırılarında "200'den fazla insansız hava aracı ile 50 balistik ve kanatlı füze kullandığını" ifade etti.

"Gazze'ye yardım ulaşana ve ateşkes sağlanana kadar" Kızıldeniz'deki faaliyetlerine devam edeceklerini kaydeden Husi, Filistin halkına gıda malzemesi ulaştırmak amacıyla İsrail bağlantılı gemileri hedef aldıklarını savundu.

Amaçlarının, Gazze'deki Filistin halkına ilaç ve gıda ulaştırılması konusunda baskı yapmak ve İsrail'in suçlarını engellemek olduğunu aktaran Husi, Kızıldeniz'deki saldırılardan İsrail bağlantısı olmayan gemilerin etkilenmesi konusunda ise "Kızıldeniz'de operasyonlarımızın başlamasından bu yana, 4 bin 874 ticari gemi geçiş yaptı; bu, bu dönemde çok büyük bir sayıdır" ifadelerini kullandı.

Husi, ABD ve İngiltere'nin düzenlediği saldırıların karar ve pozisyonlarını etkilemeyeceğini vurguladı.