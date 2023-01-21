Nureddin Nebati, AKP milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak.
AKP TBMM Grubu, 25 Ocak Çarşamba günü saat 12.00'de basına kapalı toplanacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP milletvekillerine yapacağı sunumda, 2022 yılını değerlendirecek ve 2023 hedeflerini anlatacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ahmet Mümtaz Taylan'dan kötü haber
- Güncel benzin ve motorin fiyatları
- 'Altılı masa adayını çeksin'
- Skandalda yeni gelişme
- O fotoğrafı anlattı: 'Göründüğü gibi değil'
- Seçim-toto!
- Nurculara tam gaz destek
- Rektör Tunçsiper'in Atatürk korkusu
- Erdoğan'ın mitinginde 'Sinan Ateş' isyanı
- Erdoğan'ın adaylığı ve Seçim Yasası yorumu