Nureddin Nebati, AKP milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak.

AA
Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 23:55
Nureddin Nebati, AKP milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak
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AKP TBMM Grubu, 25 Ocak Çarşamba günü saat 12.00'de basına kapalı toplanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP milletvekillerine yapacağı sunumda, 2022 yılını değerlendirecek ve 2023 hedeflerini anlatacak.


Nureddin Nebati

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