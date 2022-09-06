Nureddin Nebati: Yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yeni bir çalışmanın başladığını duyurdu. Bakan Nebati, 'Hazine Destekli Kefalet Paketi' ismindeki çalışmanın KOBİ'leri kapsayan bir paket olduğunu ve detayların daha sonra paylaşılacağını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından ekonomiye dair bazı paylaşımlar yaptı. Hazine Destekli Kefalet Paketi hazırlığı yaptıklarını duyuran Bakan Nebati, teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından hazırlanan paketin kullandırım koşulları ve diğer tüm detayları paylaşacaklarını belirtti.
Nebati ayrıca, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında bugüne kadar uygulamaya aldıkları destek paketlerinin, teminat eksikliği bulunan işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılaması hususunda önemli bir işlev gördüğünü iddia etti.
“KOBİ'LERİMİZİ ODAĞINA ALAN BİR ANLAYIŞLA KURGULANIYOR”
Bakan Nebati, yeni bir Hazine destekli kefalet paketi için çalıştıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
- Gelinen aşamada, teminat eksikliği yaşayan KOBİ’lerimizin finansman ihtiyaçlarını en uygun şekilde desteklemek amacıyla üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimizle uyumlu şekilde, yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz.
- Hazine Destekli Kefalet Paketi, ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ’lerimizi odağına alan bir anlayışla kurgulanmakta olup, teknik çalışmaların tamamlanmasına müteakip hazırlanan paketin kullandırım koşulları ve diğer tüm detayları kamuoyumuzun bilgisine sunulacaktır.
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