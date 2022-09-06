Nureddin Nebati: Yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz

06 Eylül 2022 Salı, 23:37

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından ekonomiye dair bazı paylaşımlar yaptı. Hazine Destekli Kefalet Paketi hazırlığı yaptıklarını duyuran Bakan Nebati, teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından hazırlanan paketin kullandırım koşulları ve diğer tüm detayları paylaşacaklarını belirtti.

Nebati ayrıca, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında bugüne kadar uygulamaya aldıkları destek paketlerinin, teminat eksikliği bulunan işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılaması hususunda önemli bir işlev gördüğünü iddia etti.

“KOBİ'LERİMİZİ ODAĞINA ALAN BİR ANLAYIŞLA KURGULANIYOR”

Bakan Nebati, yeni bir Hazine destekli kefalet paketi için çalıştıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: