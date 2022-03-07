Nureddin Nebati, yine kendisiyle çelişti: Üç farklı enflasyon açıklaması

07 Mart 2022 Pazartesi, 10:07

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre, enflasyon şubat ayında aylık bazda yüzde 4,81 artarken, yıllık enflasyon yüzde 48,69'dan, yüzde 54,44'e yükseldi. Üretici Fiyat Endeksi'nde (ÜFE) ise üç hane görüldü, yıllık artış yüzde 105,01 oldu.

TÜİK'in enflasyon rakamları sonrası Dünya’nın sorularını yazılı yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “2022 yılı genelinde maliyet yönlü baskılar, döviz kurunun gecikmeli etkisi, küresel enerji fiyatlarının etkileriyle enflasyonun yüksek seyretmesi beklenmektedir. Yıl sonunda enflasyonun atılan kararlı adımlarla gerilemesini bekliyoruz” dedi.

Öte yandan Nebati, daha önce de enflasyonun düşeceği tarihe ilişkin farklı açıklamalar yapmıştı.

İşte Nebati'nin o açıklamaları:

"ENFLASYON OCAKTA PİK YAPAR"

Geçen ay Bloomberg'e bir açıklama yapan Nebati, enflasyonun ocakta pik yapacağını fakat 2023 seçimlerine Türkiye'nin enflasyonda tek haneyle gireceğini söyledi. Nebati dünyadaki gelişmeler, gıda ve enerji fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte enflasyonda mayıs ayından itibaren düşüş yaşanacağını ve sene sonunda da anlamlı bir düşüşün geleceğini belirtmişti.

"ENFLASYON NİSANDA PİK YAPAR"

Geçen haftalarda yeni bir açıklama yapan Nebati, enflasyonun nisan ayında zirveye ulaşacağını fakat yüzde 50 seviyesini aşmayacağını söyledi. Bakan Nebati daha önce enflasyonun ocak ayında zirve yapacağını düşündüklerini belirtmişti.