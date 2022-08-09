Nureddin Nebati'den IMF iddialarına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldığı iddialarına yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2022 Salı, 14:27
Nureddin Nebati'den IMF iddialarına yanıt
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, IMF ile bir program ilişkisine girmediğini söyledi.

Bakan Nebati, Türkiye'nin IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldığı iddialarına Twitter hesabından yanıt verdi.

Nebati'nin Tweet'i şu şekilde;

"Uluslararası Para Fonu (IMF) üye ülkeleri desteklemek amacıyla SDR (Special Drawing Rights - Özel Çekme Hakkı) tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağlamaktadır. SDR tahsisatları üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmaktadır."

 


Nureddin Nebati IMF Hazine ve Maliye Bakanı

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