CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ÖTV açıklaması, piyasayı hareketlendirdi

28 Temmuz 2022 Perşembe, 04:00

Otomobil fiyatları ve motorlu taşıtlardan alınan ÖTV, son dönemde o kadar arttı ki sıradan yurttaşın otomobil satın alması hayal haline dönüştü.

İyi niyetli vergi dayanışmasının ötesine geçerek kambur haline gelen, üretici, satıcı ve tüketicinin sürekli şikâyet ettiği motorlu taşıtlar ÖTV’siyle ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gündem belirledi. CHP lideri Twitter üzerinden yaptığı canlı yayında, planlarının 1.6 litrenin altındaki araçlardan alınan ÖTV’yi mevcut oranın dörtte birine çekmek olduğunu açıkladı. Kılıçdaroğlu, ilk kez araç alacak gençlerden ÖTV almayacakları sözünü de tekrarladı.

CHP lideri, lüks araç yerine özellikle yurttaşın erişebileceği araçlarda vergi indirimi öngördüklerini belirterek vergilendirmedeki siyasi tercihlerini de ortaya koymuş oldu. Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklamalar, iki gündür Türkiye’nin en önemli gündem maddesi haline geldi.

SİSTEM DEĞİŞECEK

CHP liderinin açıklamalarından, önümüzdeki dönemde bu ÖTV sisteminin baştan aşağı değiştirilmesi hedefinin olduğunu söyleyebiliriz. Yeni ÖTV uygulaması otomobilin ülkemizde yatırım aracı haline dönüşmesi, küresel otomobil tedarik sorunları, ikinci el piyasası gibi pek çok faktörden ötürü belki zaman alacak olsa dahi, asıl önemli olan konu ana muhalefetin vergilendirmeye yaklaşımının nasıl olacağıyla ilgili örnek teşkil etmesi.

Konuştuğumuz CHP’li yetkililer de motorlu taşıtlar ÖTV’sindeki indirimin çok önemli olduğunu ancak vergilendirmede yaklaşım farklarına dikkat çekti ve verginin tüm alanlarda tabana yayılması, adil vergilendirme konusunun asıl siyasi hedefleri olduğunun altını çizdi. Kılıçdaroğlu’nun açıklaması sonrasında hükümet de hemen adım atarak ÖTV belirleme yetkisini Cumhurbaşkanlığı’na bağladı.

KYK, asgari ücret gibi konularda Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları sonrasında gelişmeler olduğu için, yeni karar da yurttaşta ÖTV’de değişiklik beklentisi yarattı. Yurttaşın otomobildeki en önemli gündem maddesi ise “0” araç aldığında kaç TL’ye mal olacağı. CHP liderinin açıklamasını baz alarak hesaplama yaptığımızda araç fiyatlarında yüzde 30-40 arasında indirim oluşacak. Örneğin 485 bin TL değerindeki Hyundai i20 Style Plus’ın 300-350 bin TL, 705 bin TL etiketindeki Toyota Corolla Hybrid Dream e-CVT’nin? 450-500 bin TL, 934 bin TL olan Kia Sportage Cool’un fiyatının ise 600-650 bin TL bandına inecek.