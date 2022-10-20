Nuri Turgut, tekstilde markalaşmanın şart olduğuna dikkat çekti

Pamuk fiyatlarının çiftçiyi mutlu etmediğini söyleyen Cottonbox Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, “Üretici var olanı korumaya çalışıyor” dedi.

Ali Can Polat
20 Ekim 2022 Perşembe, 04:00
Nuri Turgut, tekstilde markalaşmanın şart olduğuna dikkat çekti
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Durgunluk (resesyon) korkusu sürerken tekstilciler markalaşma ve pazar çeşitlendirmeye yöneliyor. 

Pamuk hasadında değerlendirmeler yapan Cottonbox Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, 47 ülkeye ihracat yaptıklarını ve döviz bazlı yüzde 15 büyümeyi hedeflediklerini söyledi. Yurtiçinde yüzde 35 büyüyerek yılı 400 milyon TL ciro ile kapatmayı planladıklarını belirten Turgut, Türkiye’de iş yapmanın zorluklarına da değinerek şöyle konuştu: “Yarın hangi ülkeyle dost olacağız? Dolar kaç TL olacak?  Hiçbiri belli değil. Bu belirsizlikte iş yapmaya, marka yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü ucuz fiyatla büyüyen sanayinin gelişme şansı yok. Her zaman sizden daha ucuzu bulunur. Ucuz işgücü günü kurtarır, böyle kalkınamayız.”

Ayrıca belirsizlik sebebiyle üretimde zorlandıklarını söyleyen Turgut, kapasite kullanımının düştüğünü hatırlatarak, “İstihdam kaybı sosyal barışı bozar, acilen müdahale edilmeli. Zor bir kış bizi bekliyor. İhracat pazarlarımızı çeşitlendirerek istihdamı korumaya ve ayakta kalmaya çalışıyoruz” dedi. 


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