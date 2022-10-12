Pamuk üreticilerine destek çağrısı: Tarlalar boş kalacak, rekolte düşecek!

12 Ekim 2022 Çarşamba, 16:07

İzmir Ticaret Borsası, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Söke Ticaret Borsası ve Aydın Ticaret Borsası işbirliğinde yapılan 2022/2023 sezonu Ege Bölgesi pamuk rekolte tahmin çalışması sonuçları açıklandı.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü ile yapılan protokol dahilinde geçekleştirilen ortak çalışma sonucunda Ege Bölgesi’ne ait rekolte tahminlerini açıklayan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak, bölgedeki pamuk ekim alanlarının yüzde 28 oranında arttığını ve 119 bin hektara çıktığını ifade etti. Yeni sezonda çırçır randıman oranının yüzde 40 olacağını ve pamuk üretiminin 221 bin ton tahmin edildiğini kaydeden Uçak, ülke genelinde ise 1 milyon tonun üzerinde üretim beklentisi olduğunu belirtti. Toplantıda pamuk piyasasının durumunu değerlendiren İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Uçak, önümüzdeki dönemde üreticileri zor günler beklediğini ve pamuk üretiminin düşebileceğini kaydederek, “Piyasanın fiyat ve talep ilişkisi sorunlu bir yapıda olduğu görülmektedir. Yeni sezonda fiyatların düşük olması durumunda, maliyetleri kurtarmayan üretici ürününü satmak istemeyebilir. Diğer taraftan, özellikle iplikçilerin stoklarında bulunan yüksek fiyattan alınmış pamuk ve yüksek maliyetle üretilmiş ipliklerin var olması yeni sezonda yüzde 15-20 oranında talep daralması yaratabilir. Sezon başında kilogramı 19 lira olan pamuk, sezonun son aylarında 61-63 lira bandına kadar çıktı. Bu günlerde ise fiyatlar 40 lira seviyelerine kadar geriledi. Bu seviyedeki fiyatlar üreticilerin beklentilerini karşılamadığını görüyoruz. Hal böyle devam ederse önümüzdeki sezon üretici pamuktan soğuyabilir ve ekmeyebilir. Sonuç yine ekim alanlarının azalması ve rekoltenin düşmesi olacak. Üreticinin kâr etmesi sektörün sürdürülebilirliği açısından oldukça önemli. Bu nedenle tarım politikalarının başta üreticiyi korumaya yönelik geliştirilmeli ve üreticiler desteklenmelidir” şeklinde açıklamada bulundu.

"DESTEKLER ARTTIRILSIN"

Devletin çiftçilere verdiği üretim desteklerinin arttırılması gerektiğini ifade eden Uçak ayrıca, “Dolar 8.5 lira iken destekler 1 lira 10 kuruştu. Dünyayla senkronizasyonun bozulduğu böyle zamanlarda devletin desteği lira 10 kuruştan 2 lira 20 kuruşa çıkartması lazım. Bu yıl üreticinin desteklenmesi gereken bir yıl. Destekler 3-4 yıldır arttırılmadı. Enflasyon oranına göre, döviz bazına göre bir pariteye bağlansaydı bir mantık aranabilirdi. Araştırmalarımıza göre bu yıl üretim maliyeti 14-15 lira civarında. Şu anki pamuk fiyatı 40 lira olduğuna göre, alınması gereken rakam 16-17 lira. 15 liralık bir ürünü 17 liraya satmak böyle bir enflasyonist ortamda üreticiye para kazandırmadığı için onlar da memnun değil. Girdiler maliyetli olunca üretici memnun değil. Üreticinin ürününü minimum 20 liradan aşağı satmaması gerekiyor” dedi.

“ÇİTÇİ EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALAMIYOR”



Toplantıda konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise çiftçinin emeğinin karşılığını alamadığını belirterek, “Bizim için sevindirici olan dünyada üretim eksikliği var. Biz bu sene rekora imza atacağız gibi gözüküyor. Üzücü kısmı, fiyatların düşmeye devam etmesi ve çiftçinin emeğinin karşılığını alamamış olması. Biz taleplerin zaman içinde yükseleceğini ve fiyatların belirli seviyede çiftçiyi mutlu edecek yere oturacağını inanıyoruz” diye konuştu.