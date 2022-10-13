Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde, 'beyaz altın' olarak adlandırılan pamuk hasadına başlandı.12 bin 500 dönüm alanda ekili olan pamukta 6 bin 250 ton rekolte bekleniyor. Sabahın erken saatlerinde pamuk tarlalarının yolunu tutan üreticiler, hasadı tarlaların durumuna göre elle ya da makineyle yardımı ile gerçekleştiriyor.
İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, her iki ilçede 12 bin 500 dönüm alanda pamuk üreticiliği yapıldığını ifade ederek, şöyle dedi 'Her iki ilçemizde 'beyaz altın' olarak adlandırılan islahiye'de 4 bin 500 dönümde, Nurdağı'nda ise 8 bin dönüm olmak üzere,12 bin 500 dönüm alanda üreticilik yapılıyor. Hasat başlamış durumda Dönüm başına 400 ile 600 kilo ürün alınırken, çiftçi 15-16 TL'den satıyor.
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