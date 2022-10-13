Gaziantep'te pamuk hasadı başladı

13 Ekim 2022 Perşembe, 07:00

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, her iki ilçede 12 bin 500 dönüm alanda pamuk üreticiliği yapıldığını ifade ederek, şöyle dedi 'Her iki ilçemizde 'beyaz altın' olarak adlandırılan islahiye'de 4 bin 500 dönümde, Nurdağı'nda ise 8 bin dönüm olmak üzere,12 bin 500 dönüm alanda üreticilik yapılıyor. Hasat başlamış durumda Dönüm başına 400 ile 600 kilo ürün alınırken, çiftçi 15-16 TL'den satıyor.