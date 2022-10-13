Gaziantep'te pamuk hasadı başladı

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Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde, 'beyaz altın' olarak adlandırılan pamuk hasadına başlandı.12 bin 500 dönüm alanda ekili olan pamukta 6 bin 250 ton rekolte bekleniyor. Sabahın erken saatlerinde pamuk tarlalarının yolunu tutan üreticiler, hasadı tarlaların durumuna göre elle ya da makineyle yardımı ile gerçekleştiriyor.

DHA
13 Ekim 2022 Perşembe, 07:00

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, her iki ilçede 12 bin 500 dönüm alanda pamuk üreticiliği yapıldığını ifade ederek, şöyle dedi 'Her iki ilçemizde 'beyaz altın' olarak adlandırılan islahiye'de 4 bin 500 dönümde, Nurdağı'nda ise 8 bin dönüm olmak üzere,12 bin 500 dönüm alanda üreticilik yapılıyor. Hasat başlamış durumda Dönüm başına 400 ile 600 kilo ürün alınırken, çiftçi 15-16 TL'den satıyor. 

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