O bankadan müşterilere uyarı: IBAN numaraları değiştirilecek!

QNB Finansbank çatısı altında faaliyet gösteren Enpara.com, QNB Group’un yeni iştiraki Enpara Bank A.Ş.’ye devrediliyor. Bu dönüşümle hesap numaraları korunacak, ancak IBAN numaraları değişecek.

GEÇİŞ TAKVİMİ

12 Eylül’de başlayacak geçiş, 26 Eylül’de ikinci aşamayla devam edecek ve gerekirse 10 Ekim 2025’e kadar tamamlanacak.

MÜŞTERİLER BİLGİLENDİRİLDİ

Banka, sürecin başlamasına bir hafta kala müşterilere SMS gönderdi. Mesajda, IBAN değişikliğinin yasal zorunluluk olduğu belirtilirken eski IBAN’lara yapılacak EFT ve SWIFT transferlerinin 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara aktarılacağı duyuruldu. Bunun için müşterilerin Enpara Cep Şubesi veya internet şubesine giriş yapıp yönlendirme talimatı vermesi gerekiyor.

HİZMET VE ÜRÜNLERDE DEĞİŞİKLİK YOK

EFT, FAST ve havale işlemleri ücretsiz kalacak.

Enpara kredi kartı aidatsız olarak devam edecek.

QNB Group desteğiyle “ mevduat bankası ” lisansı kullanılacak.

” lisansı kullanılacak. Kartlar ve cep şubesi aynı şekilde kullanılacak.

Mevcut banka, kredi ve sanal kartlar aynı numara ve şifre ile kullanılmaya devam edecek.

Cep şubesi “ Enpara Cep Şubesi ” adıyla güncellenecek, girişler mevcut şifre ile yapılacak.

” adıyla güncellenecek, girişler mevcut şifre ile yapılacak. Enpara.com kredi kartı, QNB üye işyerlerinde taksitli alışverişlerde geçerli olacak.

KAMPANYALAR VE ATM KULLANIMI

Mevcut kampanyalar devam edecek. “Üç banka, tek ATM” uygulaması sona erecek ve müşteriler yalnızca QNB ATM’lerini ücretsiz kullanabilecek.

PLANLI KESİNTİLER

Geçiş sırasında veri aktarımı yapılacağından gece saatlerinde planlı kesintiler yaşanabilir. Banka, müşterileri önceden bilgilendirecek.

YENİ IBAN HAZIRLIĞI

Milyonlarca Enpara kullanıcısı için yeni dönemin başlamasına günler kaldı. Hesap numaraları değişmese de IBAN bilgileri güncelleneceği için müşterilerin yeni numaraları düzenli para gönderilen kişilerle paylaşmaları gerekiyor.