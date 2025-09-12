O değerli metal 14 yılın zirvesinde: Uzman isimden yükseliş açıklaması!

Açıklanan makroekonomik veriler ABD iş gücü piyasasının soğuduğunu ve enflasyonun ılımlı seviyelerde seyrettiğini gösterirken, bu durum ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerin üzerinde faiz indirimleri yapabileceğine dair öngörüleri güçlendirdi.

Para piyasalarında Fed’in gelecek hafta politika faizini 25 baz puan indirmesi beklenirken, yıl sonuna kadar toplamda üç faiz indirimi öngörülüyor. Bu beklentiler, emtia piyasasında özellikle değerli metalleri destekliyor.

GÜMÜŞ FİYATLARI REKOR SEVİYELERE YAKLAŞIYOR

Gümüşün ons fiyatı uluslararası piyasalarda 42,3 dolara çıkarak Eylül 2011’den bu yana en yüksek seviyesini test etti ve yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 45’in üzerinde kazandırdı. Fed’in faiz indirim beklentileri, dolara olan talebin azalması ve tahvil faizlerindeki gerileme gümüş fiyatlarını yukarı taşıyan temel etkenler arasında yer aldı.

GÜMÜŞ TALEBİNİ ARTIRAN SEKTÖRLER

Gümüş, altın gibi hem jeopolitik gerginlik ve finansal istikrarsızlık dönemlerinde güvenli liman olarak öne çıkıyor hem de endüstriyel alanda yoğun kullanıma sahip. Özellikle elektronik, yarı iletken ve yenilenebilir enerji sektörlerinden yoğun talep görüyor. Güneş panellerinde de yaygın olarak kullanılıyor. ABD’nin gümüşü "kritik mineral" listesine alması, talebin artacağı öngörülerini güçlendirdi.

GÜMÜŞ ATAĞA GEÇTİ

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, gümüşün de altın gibi atağa geçtiğini belirterek, altının ons fiyatının 3 bin 700 dolar seviyelerine yaklaştığını ve şimdi gümüşte benzer bir yükseliş görüldüğünü kaydetti.

Ergezen, altının ons fiyatında 3 bin 700 dolar seviyesinin kritik olduğunu ifade ederek, "Faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla birlikte eğer ABD tarafında büyümeye yönelik verilerde iyimserlik görürsek, gümüşteki yükselişin daha da hızlandığını görebiliriz" dedi.

ABD ve Çin’den ekonomik toparlanmaya yönelik veriler gelmesi durumunda altın/gümüş rasyonunun yıl içinde 80’in altına gerileyebileceğini ifade eden Ergezen, "Peki bu olası mı? ABD’den gelen tarım dışı istihdam verileri zayıftı ve önceki veriler de keza zayıftı. Geçmiş revizyonlar gösteriyor ki, faiz indirimleri olsa bile Fed bir miktar geç kalmış gibi görünüyor. Bu da ekonomideki yavaşlamanın devam edeceğini işaret ediyor. Altın/gümüş rasyonunun bir süre mevcut seviyelerde dalgalanmasını bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Gümüşte çok sert kayıplar beklemediğini aktaran Ergezen, "Altına paralel hareketler görme olasılığımız yüksek. Bu durumda 40 dolar üzerindeki gümüş salınımı devam edecektir. Ekonomik verilerde toparlanma başladığını görür, beklentilerden iyi gelen veriler gelirse, gümüş yukarı yönelmeye başlayacak ve yeniden altına göre değer kazanacaktır" ifadelerini kullandı.