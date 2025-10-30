O ilanı koydu: Bakanlıktan yanıt gecikmedi! 'Bebeğim...'

Bir ilan sitesinde aracını 2 milyon 420 bin 625 lira olarak satışa çıkaran ancak alıcıyla özel görüşmede 2 milyon 700 bin lira isteyen satıcıya, Ticaret Bakanlığı tarafından idari para cezası verildi. Sosyal medyada gündem olan olayda, satıcının alıcının fiyat farkına itiraz etmesi üzerine, “Bebeğim o fiyata sattığımı kanıtlarsan o cezayı verirler. Yanında selamlarımı da ilet” yanıtını verdiği görüldü.

279 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık tarafından yapılan inceleme sonucunda satıcının ilan fiyatı ile pazarlama fiyatı arasındaki farkın tespit edildiğini ve 1274496634 numaralı ilan için 279 bin 375 lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Ve Aleykümselam….



Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan inceleme sonucunda, söz konusu araç ilanında güncel satış fiyatının üzerinde pazarlama yapıldığı tespit edilmiştir.



1274496634 numaralı ilan için 279.375 TL idari para cezası uygulanmasına karar

Kaplan, paylaşımında “Ticaret Bakanlığı olarak, ilan platformlarında haksız fiyat artışı ve tüketiciyi yanıltıcı her türlü uygulamaya karşı denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa düzeni için gereken tüm idari işlemler kararlılıkla uygulanmaktadır” ifadelerini kullandı.