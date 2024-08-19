O ilçede ekmek 1 TL’den satılmaya başlandı!

Yayınlanma: 19.08.2024 - 16:17

Güncelleme: 19.08.2024 - 16:17

31 Mart 2024’te Yenişehir Belediye Başkanı seçilen Ercan Özel, bir önceki dönem verdiği sözü bugün hayata geçirdi.

Ercan Özel, 2019 seçimlerinden önce o sıralarda 1 lira 20 kuruştan satılan YESAŞ ekmeğin, 1 TL olması gerektiğini savunmuş ve göreve geldiği takdirde ekmeği 1 TL yapacağının sözünü vermişti.

Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Kültür Merkezi bahçesinde bugünden itibaren her gün saat 11.00 ile 13.00 arasında ekmek 1 TL’den satışa sunuldu.

Sosyal denge ve toplumsal barışı bozmamak adına ise 1 TL’den satılacak ekmek 1000 adet ile sınırlandırıldı.