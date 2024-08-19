O ilçede ekmek 1 TL’den satılmaya başlandı!

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 5 yıl önce halkına verdiği sözü tutarak, Yenişehir Ekmek Sanayii'nde (YESAŞ) üretilen ekmeğin 1 TL’den satışa sunulduğunu açıkladı.

AA
Yayınlanma: 19.08.2024 - 16:17
O ilçede ekmek 1 TL’den satılmaya başlandı!
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31 Mart 2024’te Yenişehir Belediye Başkanı seçilen Ercan Özel, bir önceki dönem verdiği sözü bugün hayata geçirdi. 

Ercan Özel, 2019 seçimlerinden önce o sıralarda 1 lira 20 kuruştan satılan YESAŞ ekmeğin, 1 TL olması gerektiğini savunmuş ve göreve geldiği takdirde ekmeği 1 TL yapacağının sözünü vermişti. 

Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Kültür Merkezi bahçesinde bugünden itibaren her gün saat 11.00 ile 13.00 arasında ekmek 1 TL’den satışa sunuldu. 

Sosyal denge ve toplumsal barışı bozmamak adına ise 1 TL’den satılacak ekmek 1000 adet ile sınırlandırıldı. 


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