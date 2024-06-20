Son dakika... İstanbul’da Halk Ekmek'e zam geldi
İstanbul Halk Ekmek'te 250 gramlık ekmeğin fiyatı yüzde 60 zamla 5 liradan 8 liraya çıkarıldı.
İstanbul’da halk ekmeğe zam kararı çıktı.
İstanbul’daki halk ekmek bayilerinde 250 gramlık ekmek 8 liradan satışa sunuldu.
250 gramlık ekmeğin fiyatı geçen yıl temmuz ayında 3 liradan 5 liraya yükseltilmişti.
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