Son dakika... İstanbul’da Halk Ekmek'e zam geldi

İstanbul Halk Ekmek'te 250 gramlık ekmeğin fiyatı yüzde 60 zamla 5 liradan 8 liraya çıkarıldı.

ANKA
Yayınlanma: 20.06.2024 - 13:33
Son dakika... İstanbul’da Halk Ekmek'e zam geldi
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İstanbul’da halk ekmeğe zam kararı çıktı.

İstanbul’daki halk ekmek bayilerinde 250 gramlık ekmek 8 liradan satışa sunuldu. 

250 gramlık ekmeğin fiyatı geçen yıl temmuz ayında 3 liradan 5 liraya yükseltilmişti.


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